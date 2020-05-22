Лещенко разрешил публикацию интервью "Бабелю", которое ранее запрещал обнародовать
Об этом он написал y Facebook.
Свою просьбу согласовать текст перед публикацией он объяснил тем, что он является членом наблюдательного совета Укрзализныци.
Он подтвердил, что разговор с журналистом длился 2,5 часа.
"К сожалению, оставленный вариант оказался просто нарезкой коротких реплик. Я попросил редакцию предоставить мне расшифровку моих ответов, чтобы я мог добавить моменты, которые считаю принципиальными для себя", - заверил Лещенко.
Он рассказал, что общался с "Бабелем" по согласованию интервью 21 мая утром, однако к общему мнению прийти не удалось.
"Я рассчитывал продолжить общение с журналистами сегодня утром, но вместо этого редакция опубликовала свой материал", - добавил он.
Лещенко считает ту версию интервью, которую редакция направила на согласование, "страдающей существенным сокращениеи ответов и урезанием серьезных тем": "Их нежелание давать более полные ответы приводит лишь к тому, что общество не видит целостной картины - как в политике, так и в Укрзализныце. Я не против, если сайт опубликует эту версию, которую они мне прислали на согласование - вы убедитесь, что журналисты попытались сделать сенсацию на ровном месте".
- Сергей Лещенко после интервью потребовал от журналистов сам его отредактировать, журналисты отказались. Вместо этого опубликовали список вопросов, которые они ставили.
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