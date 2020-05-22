Лещенко разрешил публикацию интервью "Бабелю", которое ранее запрещал обнародовать

22 мая, 2020, 16:18

Бывший депутат и журналист, а ныне член наблюдательного совета Укрзализныци Сергей Лещенко назвал текст своего интервью, которое он получил от редакции издания "Бабель", "нарезкой коротких реплик", но он не против его публикации

Об этом он написал y Facebook.

Свою просьбу согласовать текст перед публикацией он объяснил тем, что он является членом наблюдательного совета Укрзализныци.

Он подтвердил, что разговор с журналистом длился 2,5 часа.

"К сожалению, оставленный вариант оказался просто нарезкой коротких реплик. Я попросил редакцию предоставить мне расшифровку моих ответов, чтобы я мог добавить моменты, которые считаю принципиальными для себя", - заверил Лещенко.

Он рассказал, что общался с "Бабелем" по согласованию интервью 21 мая утром, однако к общему мнению прийти не удалось.

"Я рассчитывал продолжить общение с журналистами сегодня утром, но вместо этого редакция опубликовала свой материал", - добавил он.

Лещенко считает ту версию интервью, которую редакция направила на согласование, "страдающей существенным сокращениеи ответов и урезанием серьезных тем": "Их нежелание давать более полные ответы приводит лишь к тому, что общество не видит целостной картины - как в политике, так и в Укрзализныце. Я не против, если сайт опубликует эту версию, которую они мне прислали на согласование - вы убедитесь, что журналисты попытались сделать сенсацию на ровном месте".