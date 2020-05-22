Легендарный стадион "Милана" позволили снести

22 мая, 2020, 11:09

Комиссия по культурному наследию Ломбардии признала, что легендарный стадион "Сан-Сиро" не является сооружением исторического или культурного наследия

Об этом сообщает La Repubblica .

В конце 2019 года власти Милана решила установить историческую ценность арены. В комиссии решили, что сохранилась очень малая часть оригинальной архитектуры стадиона, который был построен еще в 1925 году и расширенный в конце 1930-х.

Поэтому "Сан-Сиро" не попал под положения о защите культурного наследия, поскольку пережил несколько реконструкций.

Учитывая такое решение теперь арену можно снести. "Милан" и "Интер", которые проводят свои домашние поединки на "Сан-Сиро", решили построить новый стадион недалеко от старой арены.