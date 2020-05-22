Киевские ТРЦ могут открыть уже на следующей неделе, - УСТЦ

22 мая, 2020, 16:30

Торговые центры Киева вероятно откроются уже в ближайшую среду

О таком решении киевской власти сообщил Виталий Кличко во время встречи с представителями Украинского совета торговых центров, передает пресс-служба УСТЦ.

В частности, на встрече обсуждались вопросы эпидемиологической ситуации в Киеве, важность скорейшего открытия ТРЦ, зависимость работы ТРЦ от транспортной инфраструктуры столицы, меры безопасности.

Киевский городской председатель, Виталий Кличко подчеркнул важность соблюдения всех санитарных рекомендаций и требований для работы ТРЦ и указал на необходимость тщательной подготовки торговых центров к открытию.

"Мы благодарны Киевской городской госадминистрации за конструктивный диалог. Столичные власти "за" открытие ТРЦ в ближайшее время. Это важное и правильное решение", - отметил Максим Гаврюшин, глава УСТЦ.

По его словам, практически все торговые центры столицы оснащены автоматическими системами подсчета посетителей, которые позволяют с легкостью контролировать состояние необходимого по нормам количества людей в ТРЦ.

Для торговых центров вполне реалистичной будет норма в 10 кв. м общей площади на 1 человека, заверили в УСТЦ.