Киевские ТРЦ могут открыть уже на следующей неделе, - УСТЦ
О таком решении киевской власти сообщил Виталий Кличко во время встречи с представителями Украинского совета торговых центров, передает пресс-служба УСТЦ.
В частности, на встрече обсуждались вопросы эпидемиологической ситуации в Киеве, важность скорейшего открытия ТРЦ, зависимость работы ТРЦ от транспортной инфраструктуры столицы, меры безопасности.
Киевский городской председатель, Виталий Кличко подчеркнул важность соблюдения всех санитарных рекомендаций и требований для работы ТРЦ и указал на необходимость тщательной подготовки торговых центров к открытию.
"Мы благодарны Киевской городской госадминистрации за конструктивный диалог. Столичные власти "за" открытие ТРЦ в ближайшее время. Это важное и правильное решение", - отметил Максим Гаврюшин, глава УСТЦ.
По его словам, практически все торговые центры столицы оснащены автоматическими системами подсчета посетителей, которые позволяют с легкостью контролировать состояние необходимого по нормам количества людей в ТРЦ.
Для торговых центров вполне реалистичной будет норма в 10 кв. м общей площади на 1 человека, заверили в УСТЦ.
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