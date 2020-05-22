Криклий заявил о подготовке к строительству аэропорта в Мукачево

22 мая, 2020, 20:30

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о подготовке к строительству аэропорта в Мукачево

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сейчас очень важно поддерживать и развивать региональные аэропорты. Ведь на время пандемии внутренний туризм будет оставаться в приоритете. Поэтому мы готовимся к строительству аэропорта в Мукачево", - отметил Криклий.

Министр также добавил, что завершается реконструкция взлетной полосы в аэропорту Одессы, который готов уже на 98%. А еще модернизируется аэропорт в Днипре - новая взлетная полоса, международный и VIP-терминалы.

Напомним, Владислав Криклий заявил, что министерство инфраструктуры проработает вопрос строительства нового аэропорта в Мукачево Закарпатской области.

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