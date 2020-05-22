 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКриклий заявил о подготовке к строительству аэропорта в Мукачево

Криклий заявил о подготовке к строительству аэропорта в Мукачево

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о подготовке к строительству аэропорта в Мукачево

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сейчас очень важно поддерживать и развивать региональные аэропорты. Ведь на время пандемии внутренний туризм будет оставаться в приоритете. Поэтому мы готовимся к строительству аэропорта в Мукачево", - отметил Криклий.

Министр также добавил, что завершается реконструкция взлетной полосы в аэропорту Одессы, который готов уже на 98%. А еще модернизируется аэропорт в Днипре - новая взлетная полоса, международный и VIP-терминалы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

22 мая, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать