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Espreso.tvЭкономикаКак усилить западный курс Украины?, - онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

Как усилить западный курс Украины?, - онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности

Это стало предметом обсуждения новой онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, которая началась 22 мая, в 15:00

Участники разговора:

  • Линас Линкявичус, Министр иностранных дел Литвы;
  • Карл Бильдт, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции;
  • Иванка Климпуш-Цинцадзе, председатель Комитета Верховной Рады Украины по европейской интеграции;
  • Марцин Босацкий, польский политик, сенатор, заместитель главы парламентского Комитета по иностранным делам;
  • Курт Волкер, специальный представитель правительства Соединенных Штатов по делам Украины в 2017 - 2019 годах;
  • Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума;
  • Данил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину" (модератор дискуссии).

Тема дискуссии: "Стратегический форпост: как дать толчок европейской интеграции Украины и укрепить Восточную Европу?"

  • Как воплощать настоящую европейскую интеграцию, а не ее имитацию?
  • Как укреплять наши позиции в Восточной Европе?
  • Осознает ли Восточная Европа необходимость безусловной солидарности перед угрозами российской агрессии, экономической и пандемического кризиса?
  • Как беречь и развивать стратегическое партнерство в регионе?
  • Насколько эффективно власть придерживалась национального европейского курса в первый год президентства Владимира Зеленского?

Эти и другие вопросы будут в центре внимания новой онлайн-дискуссии Киевского форума, которая откроет серию обсуждений задач нашей внешней политики.

 

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