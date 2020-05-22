Как усилить западный курс Украины?, - онлайн-дискуссия Киевского форума по безопасности
22 мая, 2020, 15:15
Это стало предметом обсуждения новой онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности, которая началась 22 мая, в 15:00
Участники разговора:
- Линас Линкявичус, Министр иностранных дел Литвы;
- Карл Бильдт, бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции;
- Иванка Климпуш-Цинцадзе, председатель Комитета Верховной Рады Украины по европейской интеграции;
- Марцин Босацкий, польский политик, сенатор, заместитель главы парламентского Комитета по иностранным делам;
- Курт Волкер, специальный представитель правительства Соединенных Штатов по делам Украины в 2017 - 2019 годах;
- Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах, председатель Киевского форума;
- Данил Лубкивский, бывший заместитель министра иностранных дел Украины, член Наблюдательного совета фонда "Открой Украину" (модератор дискуссии).
Тема дискуссии: "Стратегический форпост: как дать толчок европейской интеграции Украины и укрепить Восточную Европу?"
- Как воплощать настоящую европейскую интеграцию, а не ее имитацию?
- Как укреплять наши позиции в Восточной Европе?
- Осознает ли Восточная Европа необходимость безусловной солидарности перед угрозами российской агрессии, экономической и пандемического кризиса?
- Как беречь и развивать стратегическое партнерство в регионе?
- Насколько эффективно власть придерживалась национального европейского курса в первый год президентства Владимира Зеленского?
Эти и другие вопросы будут в центре внимания новой онлайн-дискуссии Киевского форума, которая откроет серию обсуждений задач нашей внешней политики.
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