ГБР направило в суд дело против офицера ВСУ о гибели двух военных на полигоне

22 мая, 2020, 17:53

Офицера Вооруженных сил Украины будут судить за превышение полномочий, повлекшее смерть двух военнослужащих из-за изменения условий выполнения стрельб

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении офицера Вооруженных сил Украины в превышении служебных полномочий, то есть умышленном совершении действий, явно выходящих за пределы предоставленных этому лицу полномочий, повлекших тяжкие последствия, совершенных в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

"Следствием установлено, что 26 апреля 2017 года во время проведения запланированных учебных стрельб из тяжелого вооружения на одном из полигонов в Харьковской области, офицер, находясь в статусе руководителя стрельб, в нарушение приказа командира воинской части изменил условия выполнения упражнения учебных стрельб. Военнослужащий лично принял решение по изменению дальности до цели с 1700 - 2000 м до 4000 м", - говорится в сообщении.

По его указанию членами экипажа БМП-1 был осуществлен ряд выстрелов, один из которых сдетонировал на расстоянии 5 метров 70 см от башни наблюдения, внутри которой находились два военнослужащих. Которые в результате указанного выстрела получили разной степени телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

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