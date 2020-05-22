ГБР направило в суд дело против офицера ВСУ о гибели двух военных на полигоне
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В суд направлено обвинительное заключение в отношении офицера Вооруженных сил Украины в превышении служебных полномочий, то есть умышленном совершении действий, явно выходящих за пределы предоставленных этому лицу полномочий, повлекших тяжкие последствия, совершенных в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).
"Следствием установлено, что 26 апреля 2017 года во время проведения запланированных учебных стрельб из тяжелого вооружения на одном из полигонов в Харьковской области, офицер, находясь в статусе руководителя стрельб, в нарушение приказа командира воинской части изменил условия выполнения упражнения учебных стрельб. Военнослужащий лично принял решение по изменению дальности до цели с 1700 - 2000 м до 4000 м", - говорится в сообщении.
По его указанию членами экипажа БМП-1 был осуществлен ряд выстрелов, один из которых сдетонировал на расстоянии 5 метров 70 см от башни наблюдения, внутри которой находились два военнослужащих. Которые в результате указанного выстрела получили разной степени телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-
-
Читайте также
-
17 мая, 2020 Шустер VS Дубинский и войны олигархов
-
-