ЕБРР рассматривает предоставление Укрзализныци €150 млн кредита под залог подвижного состава
22 мая, 2020, 20:17
Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность предоставления Укрзализныци €150 млн кредита для экстренной поддержки ликвидности и смягчения воздействия пандемии коронавируса
Об этом сообщается на сайте банка.
"Кредит будет обеспечен залогом существующего подвижного состава компании. Проект представлен в рамках Программы поддержки жизненно важной инфраструктуры (VISP) в рамках пакета солидарности ЕБРР 2.0. Поступления по кредиту будут финансировать чрезвычайную поддержку ликвидности для обеспечения Укрзализныци оборотным капиталом, необходимым для ее деятельности", - говорится в сообщении.
Сообщается, что совет директоров банка планирует рассмотреть этот проект 24 июня 2020 года.
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