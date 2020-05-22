ЕБРР рассматривает предоставление Укрзализныци €150 млн кредита под залог подвижного состава

22 мая, 2020, 20:17

Европейский банк реконструкции и развития рассматривает возможность предоставления Укрзализныци €150 млн кредита для экстренной поддержки ликвидности и смягчения воздействия пандемии коронавируса

Об этом сообщается на сайте банка.

"Кредит будет обеспечен залогом существующего подвижного состава компании. Проект представлен в рамках Программы поддержки жизненно важной инфраструктуры (VISP) в рамках пакета солидарности ЕБРР 2.0. Поступления по кредиту будут финансировать чрезвычайную поддержку ликвидности для обеспечения Укрзализныци оборотным капиталом, необходимым для ее деятельности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что совет директоров банка планирует рассмотреть этот проект 24 июня 2020 года.

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