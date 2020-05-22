Двух судей Верховного и Пятого апелляционного судов отстранили от работы за пьяное вождение

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда Валентин Сердюк отстранен по решению дисциплинарной палаты Высшего Совета Правосудия.

Судья Сердюк 2 марта 2019 года управлял авто в нетрезвом состоянии, от прохождения теста на алкоголь отказался. Судью оштрафовали на 10 тыс. грн, и он был лишен водительских прав на год.

Кроме того, сообщает ВРП, от совершения правосудия отстранен судья Пятого апелляционного административного суда Дмитрий Запорожан.

Он 25 января 2019 года в Одессе, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, совершил наезд на припаркованный автомобиль и скрылся с места происшествия.

Кроме того, на камеру зафиксирован разговор патрульного полицейского с судьей, в котором последний позволил себе нецензурные высказывания.

Срок действия отстранения судей - до принятия ВРУ решения об их освобождении от должности или отмены решения дисциплинарной палаты.