Данилов заявил о неудовлетворительном состоянии защищенности государственных ресурсов от кибератак

22 мая, 2020, 22:58

Обеспечение кибербезопасности в процессе цифровой трансформации государства является одним из важнейших вопросов

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время заседания Национального координационного центра кибербезопасности, сообщает пресс-служба СНБО.

"В условиях активизации против нашего государства деятельности иностранных спецслужб, в частности, разведывательных органов Российской Федерации, усиление киберзащиты государственных информационных ресурсов и защита персональных данных граждан Украины от утечек стали приоритетом государственной политики в сфере кибербезопасности. Ситуацию осложняет необходимость работы государственных органов в условиях удаленного доступа в период противостояния всего мира угрозе, связанной с распространением коронавируса", - отметил Данилов.

Он также обратил внимание на неудовлетворительное состояние защищенности государственных электронных информационных ресурсов, реестров, баз данных и других информационных массивов.

"Важным в этом процессе является безотлагательное информирование НКЦК о выявленных фактах кибератак и киберинцидентов на информационные системы государственных органов, объектов критической инфраструктуры для осуществления координации по оперативному реагированию, ведь последствия кибератак могут создать существенную угрозу жизненно важным интересам государства и общества", - подчеркнул Данилов.

Он отметил, что в этом году Национальный координационный центр кибербезопасности успешно организовал локализацию ряда кибератак на государственные информресурсы.

По результатам заседания НКЦК разработан комплекс мероприятий, направленных на улучшение состояния защищенности национальных электронных информационных ресурсов, усиления защиты персональных данных граждан от утечек, а также повышение эффективности взаимодействия между субъектами обеспечения кибербезопасности и совершенствование нормативно-правовой базы в сфере кибербезопасности.