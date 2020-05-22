Боевики прячут танки и артиллерию в жилых кварталах на Донбассе, - ОБСЕ

22 мая, 2020, 12:01

20 мая беспилотник миссии ОБСЕ обнаружил танки и гаубицы боевиков вблизи жилых домов села Комиссаровка в ОРЛО. Также танки обнаружили на полигоне в ОРДО

Об этом сообщают в пресс-центре ООС со ссылкой на отчет ОБСЕ.

"По данным отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованного 20 мая, во время наблюдательного полета беспилотного летательного аппарата Миссии на неподконтрольных правительству Украины территориях, на полигоне близ населенного пункта Новоселовка Донецкой области было зафиксировано пять танков Т-72 и три 122 мм самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздикаˮ. Также неподалеку жилых домов в поселке Комиссаровка Луганской области было замечено шесть гаубиц 2С1" Гвоздикаˮ, - говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС подчеркнули, что российские оккупанты, нарушая линии отвода тяжелого вооружения, сознательно размещают вооружения и военной техники в жилых кварталах тем самым подвергая опасности мирных жителей.

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