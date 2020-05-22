Бешеный кот-вратарь "Бавария" нашла замену легендарному голкиперу
22 мая, 2020, 17:45
Немецкая "Бавария" распространила в сети ролик в котором кот вытворяет безумные вещи в воротах
Видео немецкий клуб распространил в twitter.
Ютубер Крис Диксон опубликовал забавное видео, на котором его кот "Мяунель" делает невероятные сейвы. После чего ролик оказался в официальном twitter "Баварии".
В текущем сезоне 34-летний Мануэль Нойер провел 37 матчей, в которых пропустил 38 голов. 15 поединков немец отстоял на ноль. Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 14,5 млн евро.
- FC Bayern München (@FCBayern) May 19, 2020
- 20 мая мюнхенская "Бавария" продлила контракт с основным вратарем и капитаном команды Мануэлем Нойером.
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