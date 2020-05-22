Баканов заявил о попытке иностранных спецслужб расшатать ситуацию на Одесчине

22 мая, 2020, 17:12

Служба безопасности Украины будет уделять больше внимания в своей работе на Одесскую область

Об этом Глава СБУ Иван Баканов заявил во время рабочего визита в Одесскую область.

"Одесская область - самый большой по территории регион Украины. Многонациональный, с большой протяженностью границ, мощными морскими торговыми портами и серьезным экономическим потенциалом. И мы прекрасно знаем, как иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области. Но им это не удастся. СБУ успешно противодействует таким попытки и будет это делать и в дальнейшем", - отметил Баканов.

Он добавил, что особенности возлагают на сотрудников дополнительную ответственность за сохранение безопасности в Одесской области.

"Не стоит забывать отдельные события, которые происходили в Одессе, начиная с 2014 года. Поэтому наша контрразведка должна быть здесь на самом высоком уровне", - подчеркнул Баканов.

Среди ключевых приоритетов: противодействие проявлениям сепаратизма, защита государственности, борьбу с терроризмом, диверсиями и киберугрозами.