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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Пакистане: все 107 человек, находившихся на борту самолета, погибли

Авиакатастрофа в Пакистане: все 107 человек, находившихся на борту самолета, погибли


фото: reuters
Все 107 человек, находившиеся на борту самолета Airbus A320, разбившегося в Пакистане, погибли

Об этом заявил Васим Ахтар, мэр города Карачи, возле аэропорта которого произошла катастрофа, сообщает Associated Press.

По его словам, в результате аварии разрушено не менее пяти-шести домов. Сколько пострадало проживавщших в них людей пока неизвестно.

Самолет, прибывший из города Лахор, перевозил 99 пассажиров и 8 членов экипажа, заявил пресс-секретарь Министерства авиации.

Как сообщалось, 22 мая пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines, следовавший по маршруту Лахор - Карачи, потерпел катастрофу у международного аэропорта Джина в Карачи.

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