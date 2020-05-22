Авиакатастрофа в Пакистане: все 107 человек, находившихся на борту самолета, погибли
22 мая, 2020, 16:30
Все 107 человек, находившиеся на борту самолета Airbus A320, разбившегося в Пакистане, погибли
Об этом заявил Васим Ахтар, мэр города Карачи, возле аэропорта которого произошла катастрофа, сообщает Associated Press.
По его словам, в результате аварии разрушено не менее пяти-шести домов. Сколько пострадало проживавщших в них людей пока неизвестно.
Самолет, прибывший из города Лахор, перевозил 99 пассажиров и 8 членов экипажа, заявил пресс-секретарь Министерства авиации.
Как сообщалось, 22 мая пассажирский самолет Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines, следовавший по маршруту Лахор - Карачи, потерпел катастрофу у международного аэропорта Джина в Карачи.
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