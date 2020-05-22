Аграрии перекрыли ряд дорог по всей стране: протестуют против квот на импорт удобрений

22 мая, 2020, 13:53

Участники украинских аграрных бизнес-ассоциаций собрались на акции протеста в ряде областей Украины, чтобы показать свое отношение к введению квот на импорт удобрений в Украину из стран ЕС

Об этом сообщила пресс-служба "Всеукраинской аграрной совета".

Аграрии считают, что введение квот на импорт удобрений выгодно компаниям, которые принадлежат украинским олигархам. Одна из таких компаний - Ostchem Дмитрия Фирташа - Антимонопольный комитет признал монополистом на рынке удобрений и принял решение о ее принудительном распределении.

"Подобные ограничения угрожают подорожанием удобрений и усилением монополии на отечественном рынке, а также введением санкций в ответ от стран-торговых партнеров Украины. Речь идет об импорте из стран ЕС, Персидского залива, Северной Африки, а также Турции, Казахстана, Белоруссии, Грузии, Китая, США ", - сообщили в ВАС.

Там отмечают, что акции протеста начали в Одесской, Запорожской, Харьковской, Кировоградской, Хмельницкой и Черкасской областях.