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Espreso.tvОбществоЗеленский сменил Зеркаль на Енина как агента по делам против РФ в суде ООН

Зеленский сменил Зеркаль на Енина как агента по делам против РФ в суде ООН


фото: zaxid.net
Президент Владимир Зеленский уполномочил заместителя главы МИД Евгения Енина представлять Украину по делам против РФ в Международном Суде ООН и арбитражных трибуналах по морскому праву

Об этом говорится в распоряжении главы государства №332 / 2020-рп.

"Уполномочить заместителя министра иностранных дел Украины Енина Евгения Владимировича как агента Украины по делам против РФ, которые рассматриваются Международным Судом ООН о нарушении Российской Федерацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и арбитражными судами, созданными в соответствии с приложением VII к Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года, в отношении прав прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченские и проливе и о задержании украинских военно-морских судов и членов их экипажей осуществлять представительство Украины в указанных делах ", - говорится в документе.

Посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов будет заместителем Енина в этих процессах.

Ранее позицию Киева по делу "Украина против России" в Международном суде ООН и в Арбитражном трибунале по морскому праву представляла Елена Зеркаль. Недавно бывшая заместитель министра иностранных дел возглавила защиту НАК "Нафтогаз Украины" в международных арбитражах против "Газпрома", а также по делам против России.

Стоит отметить, что Международная юридическая команда, которая ведет процесс по делам против РФ, осталась неизменной, ее костяк формируют нанятые консультанты, представители юридической компании Covington & Burling, с которыми МИД продлил контракт.

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