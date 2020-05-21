Зеленский призвал правительство разработать законопроект о единовременном декларировании
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Глава государства обратился в Кабинет министров с предложением разработать и внести в парламент законопроект по однократного декларирования. Эти законодательные изменения должны быть подготовлены в трехмесячный срок в сотрудничестве с экспертами, бизнесом и Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство должно подготовить с привлечением представителей бизнеса, экспертов и народных депутатов предложения по системному совершенствованию и упрощению процедур администрирования налогов и сборов, обеспечения четкости правил налогообложения, унификации и понятности терминологии.
"Соответствующий законопроект должен быть внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины до конца 2020 года", - говорится в сообщении.
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