Из-за пандемии выбросы углерода в атмосферу сократились до уровня 2006 года

21 мая, 2020, 10:33

Пандемия коронавируса привела к существенному сокращению ежедневных выбросов углерода в атмосферу

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change.

Согласно ему, благодаря карантину из-за пандемии коронавируса глобальные выбросы углерода за день в апреле были на 17% ниже, чем среднесуточные выбросы 2019 года.

В частности, результаты показали, что среднесуточные выбросы сократились на 18,7 млн тонн углерода по сравнению с прошлым годом. Это количество выбросов на уровне 2006 года.

"Мы увидим, что глобальные выбросы углерода сократятся, как минимум, на 4% в этом году, а, возможно, и на 7-8 процентов. В любом случае, это будет самое большое падение показателей после Второй мировой войны, а возможно, и вообще", - заявил соавтор нового исследования и председатель Глобального углеродного проекта Роберт Джексон.

В странах, где действуют строгие предписания по поводу пребывания дома, произошло ежедневное сокращение наземного транспорта на 50% и на 75% - ежедневное снижение авиаперелетов.

В этих секторах выбросы сократились на 36% и 60% соответственно. Падение выбросов от наземного транспорта составило 43% от общего уменьшения ежедневных глобальных выбросов по сравнению с 2019 годом. Это связано с тем, что воздушные перевозки дают менее 3% годовых выбросов углерода, тогда как наземный транспорт дает почти в 10 раз больше.