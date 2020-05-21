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Espreso.tvМирYouTube представил список запрещенных тем о COVID-19, которые противоречат указаниям ВОЗ

YouTube представил список запрещенных тем о COVID-19, которые противоречат указаниям ВОЗ


фото: reuters
Американская компания Google опубликовала список запрещенного контента о коронавирусе, который противоречит указаниям Всемирной организации здравоохранения, на сервисе YouTube

Об этом сообщает поддержка Google.

Отмечается на сервисе YouTube отныне запрещается размещать контент о COVID-19, который может нанести значительный ущерб, а именно контент с ложной медицинской информацией, которая противоречит официальным сведениям о:

- лечении;

- профилактике;

- диагностики;

- способе передачи этой инфекции.

Сообщается, что правила могут меняться в зависимости от решений мировых и местных органов здравоохранения.

В случае, если опубликованный на сервисе Youtube контент нарушает новые правила сообщества, его будут изымать. Если автор нарушает правила впервые, то его предупредят в электронном письме без применения штрафных санкций. После получения еще трех предупреждений канал блокируется.

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