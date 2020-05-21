YouTube представил список запрещенных тем о COVID-19, которые противоречат указаниям ВОЗ
Об этом сообщает поддержка Google.
Отмечается на сервисе YouTube отныне запрещается размещать контент о COVID-19, который может нанести значительный ущерб, а именно контент с ложной медицинской информацией, которая противоречит официальным сведениям о:
- лечении;
- профилактике;
- диагностики;
- способе передачи этой инфекции.
Сообщается, что правила могут меняться в зависимости от решений мировых и местных органов здравоохранения.
В случае, если опубликованный на сервисе Youtube контент нарушает новые правила сообщества, его будут изымать. Если автор нарушает правила впервые, то его предупредят в электронном письме без применения штрафных санкций. После получения еще трех предупреждений канал блокируется.
- Напомним, 20 мая видеохостинг YouTube удалил три канала пропагандистов РФ - News-Front, Anna News и "Крым24" за нарушение условий использования сервиса.
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