Введение карантина стоило украинцам $53,5 млрд, без него Украина могла потерять примерно столько же, - исследование KSE
Об этом говорится в результатах исследования Киевской школы экономики, которые представили во время онлайн-конференции 21 мая, передает hromadske .
"Снятие карантина, в "черном" сценарии (при котором предполагается максимальная смертность от коронавируса, - ред.) стоило бы Украине $54 млрд или треть нашего ВВП. С другой стороны, мы можем посчитать, сколько денег теряет экономика из-за того, что карантин продолжается: транспорт не работает, экономический кризис продолжается, люди теряют работу... Эти потери составляют примерно $53,5 млрд", - сообщил президент Киевской школы экономики и бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
Он заявил, что то, что Украина сохранила с помощью карантина, примерно равно тому, что Украина потеряла из-за карантина (с экономической точки зрения), в то же время с этической точки зрения важнее сохранить человеческие жизни.
Расчеты потерь экономики в случае введения карантина КШЭ рассчитала на основе понятия "среднестатистическая жизнь" в Украине, ято составляет в среднем $454 тыс., а данные о вреде карантина для экономики - на основе математических моделей и прогнозов правительства и МВФ.
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