Введение карантина стоило украинцам $53,5 млрд, без него Украина могла потерять примерно столько же, - исследование KSE

21 мая, 2020, 14:15

Введение карантина из-за распространения коронавируса стоило Украине $53,5 млрд. В случае, если бы Украина не вводила карантин, то потери экономики составили бы $54 млрд

Об этом говорится в результатах исследования Киевской школы экономики, которые представили во время онлайн-конференции 21 мая, передает hromadske .

"Снятие карантина, в "черном" сценарии (при котором предполагается максимальная смертность от коронавируса, - ред.) стоило бы Украине $54 млрд или треть нашего ВВП. С другой стороны, мы можем посчитать, сколько денег теряет экономика из-за того, что карантин продолжается: транспорт не работает, экономический кризис продолжается, люди теряют работу... Эти потери составляют примерно $53,5 млрд", - сообщил президент Киевской школы экономики и бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Он заявил, что то, что Украина сохранила с помощью карантина, примерно равно тому, что Украина потеряла из-за карантина (с экономической точки зрения), в то же время с этической точки зрения важнее сохранить человеческие жизни.

Расчеты потерь экономики в случае введения карантина КШЭ рассчитала на основе понятия "среднестатистическая жизнь" в Украине, ято составляет в среднем $454 тыс., а данные о вреде карантина для экономики - на основе математических моделей и прогнозов правительства и МВФ.