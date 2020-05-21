Во Львове задержали патрульного, который устроил в квартире лабораторию для изготовления амфетамина
21 мая, 2020, 11:36
Во Львове задержали сотрудника Управления патрульной полиции, который изготавливал и продавал амфетамин, его разоблачили во время сбыта психотропного вещества
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Полицейского задержали во время сбыта 300 граммов амфетамина на общую сумму 54 тыс. грн. По данным следователей ГБР, правоохранитель устроил лабораторию для изготовления наркотических веществ в квартире, где и изготовлял амфетамин.
В случае доказательства вины правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, избрании в отношении него меры пресечения и освобождении от занимаемой должности.
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