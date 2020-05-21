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Espreso.tvОбществоВласти хотят наказать Львов за проукраинскую позицию, - Синютка

Власти хотят наказать Львов за проукраинскую позицию, - Синютка

Нардеп от "Европейской Солидарности" рассказал, каким является будущее создание Львовской ОТО

Реформа децентрализации в Украине была одной из самых успешных реформ пятого Президента Украины Петра Порошенко. Казалось бы, ничего не надо придумывать нового, а нужно просто взять и завершить эту реформу.

Об этом в эфире "5 канала Львов" заявил народный депутат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка.
 

"Очень важно, чтобы общины получили реальные полномочия и реальные средства и тогда люди сами на конкретной территории определять приоритетнишсть решения того или иного вопроса", - сказал Синютка.

Нардеп рассказал, что на Львовщине пример создания успешных ОТО, которые уже активно работают и развиваются. Есть, конечно, и несколько малых ОТО, которые в самом начале их создания не имели перспектив для развития, однако важно то, что люди сами должны пройти этот процесс и убедиться на собственном опыте о целесообразности создания той или иной общины.

"И здесь таким камнем преткновения стал город Львов. Мне очень обидно и стыдно, что сегодня не идет речь о том, как лучше жить львовянам и как лучше жить тем людям, которые живут в окрестных селах и, точно, пожалуй, хотят получить как можно больше возможностей, а, с другой стороны, потерять собственные полномочия и возможность самим решать свою судьбу ", - подчеркнул Синютка.

Нардеп отметил, что если посмотреть, что сейчас происходит, "я думаю, что каждый из львовян вспомнит себе слова представителей городского совета о том, что мы будем проводить эксперименты".

"Вы помните о том, что как только Саакашвили заявил о том, что нужно экспериментировать, то сразу появилась мысль "А давайте экспериментировать на Львове ". Это очень неправильно и не гоже, чтобы Львов стал полигоном для экспериментов ", - отметил Олег Синютка.

Он также добавил, что хуже всего то, что экспериментировать над Львовом хотят без учета мнения самих жителей областного центра.

Олег Синютка напомнил, что только в трех областях Украины, по состоянию на сейчас, до сих пор не утверждены Перспективные планы и среди них есть Львовщина. Нардеп также отметил, что также было очень неправильным решение монобильшости о том, чтобы изъять из процесса создания ОТО Львовский областной совет.

"Теперь у киевских кабинетах чиновники хотят решить, как лучше Львову жить. У меня складывается впечатление и мнение, что это, если хотите, определенная месть за то, что год назад Львов сделал очень четкий свой проукраинский выбор, за то, что Львов не ошибся в своем политическом видении будущего Украины. И теперь наших людей, львовян, хотят за это наказать. Они наивны. У них это никогда не получится ", - отметил Олег Синютка.

Нардеп отметил, что проблема заключается в нескольких аспектах: сейчас власть, в частности боится общения с людьми, а с другой - еще и не понимает, зачем в Украине децентрализация, если можно из Киева выстраивать вертикаль и "дергать за веревочки" управления на местах.

"Также я вижу, что власть хочет наказать Львов наш политический выбор, за то, что мы имеем проукраинскую позицию. Знаете, очень многим хотелось приструнить Львов, но еще ни у кого это не получилось и не получится и у этой власти. Ну и в-четвертых: они решили поэкспериментировать над львовянами. Это не тот город и не те люди, над которыми можно экспериментировать ", - подчеркнул народный депутат.

Синютка отметил, что многие чиновники этой власти случайно попали в кабинеты и поэтому просто не знают, что делать дальше и как действовать в решении тех или иных вопросов. "Профессионализм этих людей оставляет желать лучшего", - отметил народный депутат от "Европейской Солидарности".

 

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