Владелец пиццерии зарабатывал за заказ продукции через приложение

21 мая, 2020, 17:29

Владелец небольшой сети пиццерий в США обнаружил ошибку в работе сервиса доставки и смог заработать, заказывая через него пиццу из своей сети

Об этом сообщает BBC Украина .

Пицца, которая в ресторане стоила $ 24, в приложении продавалась за $ 16. То есть когда владелец пиццерии делал заказ через сервис, то платил за пиццу $ 16, тогда как курьеры фирмы отдавали за нее $ 24 - фактически, ресторан получал дополнительные $ 8 на каждой пицце.

Таким образом владелец пиццерий "наказал" сервис за то, что тот торговал его пиццей без его ведома.

Примерно год назад владелец сети пиццерий начал получать жалобы от клиентов, которые были недовольны качеством доставки.

Предпринимателя это удивляло, ведь его рестораны доставкой не занимались и не сотрудничали с курьерскими службами. А жалобы клиентов били по имиджу заведений.

Именно тогда мужчина и узнал, что блюда из его заведений можно в сервисе Doordash. При этом он заметил, что цены на одну из пицц существенно занижены - возможно, по ошибке.

Тогда владелец сети заказал 10 пицц, и с его карты списалось $ 160 - по $ 16 за каждую. Однако вскоре курьер заказал эти же пиццы в одном из ресторанов сети - и отдал за это $ 240.

Впоследствии эту схему неоднократно воспроизводили, и каждый раз сеть оказывалась "в плюсе".