В зоне ООС один военный погиб, еще семеро получили ранения
21 мая, 2020, 17:38
В течение 21 мая вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
Оккупанты применили минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Неподалеку Авдеевки, Старогнатовки и Богдановки противник вел огонь по нашим военнослужащим из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Украинских защитников вблизи Крымского враг обстрелял из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 мм.
К сожалению, в результате вражеских обстрелов 21 мая погиб один украинский защитник. Также по уточненной информации двое военнослужащих получили ранения и еще пятеро - боевые травмы
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