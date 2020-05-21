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Espreso.tvОбществоВ зоне ООС один военный погиб, еще семеро получили ранения

В зоне ООС один военный погиб, еще семеро получили ранения


фото: epa
В течение 21 мая вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты применили минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку Авдеевки, Старогнатовки и Богдановки противник вел огонь по нашим военнослужащим из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинских защитников вблизи Крымского враг обстрелял из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 мм.

К сожалению, в результате вражеских обстрелов 21 мая погиб один украинский защитник. Также по уточненной информации двое военнослужащих получили ранения и еще пятеро - боевые травмы

 

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