В зоне ООС один военный погиб, еще семеро получили ранения

21 мая, 2020, 17:38

В течение 21 мая вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Оккупанты применили минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Неподалеку Авдеевки, Старогнатовки и Богдановки противник вел огонь по нашим военнослужащим из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинских защитников вблизи Крымского враг обстрелял из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 мм.

К сожалению, в результате вражеских обстрелов 21 мая погиб один украинский защитник. Также по уточненной информации двое военнослужащих получили ранения и еще пятеро - боевые травмы