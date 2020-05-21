В Южном Судане вспыхнули столкновения, по меньшей мере 300 погибших

21 мая, 2020, 15:59

В результате столкновений в Южном Судане погибли не менее 300 человек

Об этом сообщает ВВС.

"В результате новой волны межобщинных столкновений в Южном Судане погибли не менее 300 человек", - говорится в сообщении.

Десятки домов в штате Чонлей разрушены, на складах, принадлежащих группам помощи, проведены обыски, а женщины и скот похищены.

Как отмечает издание, договор, нацеленный на приостановление шестилетней гражданской войны в стране, был подписан в феврале, но все равно с тех пор неоднократно возникали столкновения между общинами.

С февраля в таких столкновениях погибли около 800 человек.