В Южном Судане вспыхнули столкновения, по меньшей мере 300 погибших
21 мая, 2020, 15:59
В результате столкновений в Южном Судане погибли не менее 300 человек
Об этом сообщает ВВС.
"В результате новой волны межобщинных столкновений в Южном Судане погибли не менее 300 человек", - говорится в сообщении.
Десятки домов в штате Чонлей разрушены, на складах, принадлежащих группам помощи, проведены обыски, а женщины и скот похищены.
Как отмечает издание, договор, нацеленный на приостановление шестилетней гражданской войны в стране, был подписан в феврале, но все равно с тех пор неоднократно возникали столкновения между общинами.
С февраля в таких столкновениях погибли около 800 человек.
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