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Espreso.tvОбществоВ ВСУ коронавирус подтвердили еще у трех бойцов, симптомы болезни отсутствуют

В ВСУ коронавирус подтвердили еще у трех бойцов, симптомы болезни отсутствуют


фото: reuters
За прошедшие сутки, 20 мая, в украинской армии зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19

Об этом сообщает командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

"Двое военнослужащих (Ривненская область) и один работник ВС Украины (Черкасская область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют", - говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 7 утра 21 мая в ВСУ 48 человек болеют острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

За время пандемии в армии выздоровели 82 человека, было 2 летальных случая от коронавируса.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 205 лиц. У 29 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие три дня.

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