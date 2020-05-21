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Espreso.tvОбществоВ Украину из Азербайджана привезли 23 тонны гумпомощи для борьбы с коронавирусом, - ОПУ

В Украину из Азербайджана привезли 23 тонны гумпомощи для борьбы с коронавирусом, - ОПУ


фото: president.gov.ua
Из Азербайджана в Украину для борьбы с COVID-19 прибыли 23 тонны гуманитарного груза - маски, защитные комбинезоны, дезинфекторы, оборудование

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Гуманитарный груз общим весом 23 тонны, в частности, включает: 100 тыс. медицинских масок, 5 тыс. защитных комбинезонов, а также бесконтактные термометры, дезинфекторы и другое медицинское оборудование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о гуманитарной помощи президент Украины Владимир Зеленский договорился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время телефонного разговора 26 марта 2020 года.

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