В Украину из Азербайджана привезли 23 тонны гумпомощи для борьбы с коронавирусом, - ОПУ
21 мая, 2020, 20:56
Из Азербайджана в Украину для борьбы с COVID-19 прибыли 23 тонны гуманитарного груза - маски, защитные комбинезоны, дезинфекторы, оборудование
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Гуманитарный груз общим весом 23 тонны, в частности, включает: 100 тыс. медицинских масок, 5 тыс. защитных комбинезонов, а также бесконтактные термометры, дезинфекторы и другое медицинское оборудование", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о гуманитарной помощи президент Украины Владимир Зеленский договорился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время телефонного разговора 26 марта 2020 года.
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