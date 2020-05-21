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Espreso.tvОбществоВ Украине за год на 22% выросло количество айтишников-ФЛП

В Украине за год на 22% выросло количество айтишников-ФЛП


фото: tek4.vn
IT-специалистов, зарегистрированных как физическое лицо-предприниматель, в 2019 году в Украине увеличилось на 22% - до 183 тысяч человек

Об этом пишет профильное издание DOU.UA со ссылкой на данные Единого госреестра юрлиц.

В 2018 году IT-ФЛП было 154 тысячи - рост наблюдался по всем видам деятельности и во всех регионах Украины.

При этом общее количество всех ФЛП в Украине увеличилось лишь на 6%. Отмечается, что самый популярный КВЭД - "Компьютерное программирование": его основным указали почти 124 тысячи человек, также популярны "Консультации по вопросам информатизации" (27 тыс. человек) и "Обработка данных" (22 тыс. человек).

В Киеве и Киевской области зарегистрировано 30% от общего количества украинских IT-ФЛП, без учета тех программистов, которые переехали в столицу, но не изменили места регистрации.

По 2019 количество IT-ФЛП в Киеве и Киевской области выросло почти на 11 тыс. человек, далее в рейтинге Харьковская область (+ 4406 человек), и Львовская область (+3 482).

В то же время доля женщин в IT-сегменте растет медленно: второй год лишь на 1%. Сейчас женщин среди IT-ФЛП примерно 26% - в больших городах их больше, чем в маленьких, а во Львове их доля достигает почти 30%.

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