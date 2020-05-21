В Украине состоится первый после карантина теннисный турнир
21 мая, 2020, 16:42
В период с 26 по 30 мая в Украине состоится выставочный теннисный турнир UTF Ladies Invitational
Об этом сообщает официальный facebook Федерации тенниса Украины.
Соревнования стартуют 26 мая. Матчи будут проходить в теннисном центре ФТУ. Начало игр в 10:00. Турнир пройдет без зрителей, однако Федерация тенниса Украины обещает обеспечить трансляцию в режиме онлайн.
В выставочном турнире примут участие Леся Цуренко, Марта Костюк, Надежда и Людмила Киченок, Дарья Лопатецкая, Марианна Закарлюка, Виктория Петренко и Мария Берген.
Участники будут разделены по рейтингу и по итогам жеребьевки на 2 две группы, из которых в полуфинал выйдут по две теннисистки.
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