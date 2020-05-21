В Украине появится первый "зеленый" супермаркет: ЕБРР предоставил кредит Fozzy Group
Об этом компания сообщила в пресс-релизе.
"Долгосрочный кредит банка на сумму до $ 60 млн будет способствовать реализации инвестиционной программы Fozzy Group и поможет этому украинскому ритейлеру продуктов питания открыть и обновить 41 супермаркет "Сильпо" и 29 магазинов "Фора". Кредит может выбираться не только в долларах, но и в евро или гривне ", - сообщили там.
За полученные от ЕБРР средства планируют открыть первый в Украине супермаркет, который будет соответствовать принципам экологичности зданий (BREEAM), которые используются для экологического строительства. Такой супермаркет будет иметь систему теплоснабжения на базе земляного теплового насоса и холодильное оборудование, которое не использует вредный для окружающей среды фреон. Также ожидается, что здание супермаркета будет автономным и получать электроэнергию из возобновляемых источников энергии.
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