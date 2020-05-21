В штабе ООС заявили о двух раненых за сутки. Полиция сообщила о погибшем комбате
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, 20 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.
С начала текущих суток неподалеку Богдановки противник вел огонь из стрелкового оружия. В результате один украинский воин получил ранения.
В то же время в пресс-службе Нацполиции сообщили, что вечером 20 мая погиб командир батальона Луганск-1, еще трое бойцов были ранены.
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