В штабе ООС заявили о двух раненых за сутки. Полиция сообщила о погибшем комбате

21 мая, 2020, 07:54

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, 20 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее двух ранили.

С начала текущих суток неподалеку Богдановки противник вел огонь из стрелкового оружия. В результате один украинский воин получил ранения.

В то же время в пресс-службе Нацполиции сообщили, что вечером 20 мая погиб командир батальона Луганск-1, еще трое бойцов были ранены.