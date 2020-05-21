В "Киевстаре" произошел масштабный технический сбой: не работал "домашний интернет"

21 мая, 2020, 12:07

Пользователи компании "Киевстар" жаловались, что у них утром, 21 мая, не работал домашний интернет, в компании объяснили это "временными сложностями"

Об этом сообщила пресс-служба оператора на своей странице в Facebook.

"Сегодня возникли временные трудности в работе домашнего интернета из-за аварии. Наши технические специалисты делают все возможное, чтобы восстановить работу сервисов как можно скорее", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что готовы предоставить компенсацию всем, кто почувствовал сложности, связанные с временным сбоем некоторых сервисов.

В то же время пользователи оставляли гневные комментарии под публикацией компании ко Дню вышиванки.

Впоследствии компания возобновила нормальную работу услуги.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .