В "Киевстаре" произошел масштабный технический сбой: не работал "домашний интернет"
21 мая, 2020, 12:07
Пользователи компании "Киевстар" жаловались, что у них утром, 21 мая, не работал домашний интернет, в компании объяснили это "временными сложностями"
Об этом сообщила пресс-служба оператора на своей странице в Facebook.
"Сегодня возникли временные трудности в работе домашнего интернета из-за аварии. Наши технические специалисты делают все возможное, чтобы восстановить работу сервисов как можно скорее", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что готовы предоставить компенсацию всем, кто почувствовал сложности, связанные с временным сбоем некоторых сервисов.
В то же время пользователи оставляли гневные комментарии под публикацией компании ко Дню вышиванки.
Впоследствии компания возобновила нормальную работу услуги.
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