В Николаеве исчез из больницы криминальный авторитет "Мультик" -Титов, на которого ранее покушались, - СМИ

21 мая, 2020, 17:06

Михаил Титов, известный также как "Мультик", исчез из больницы, где лечился после покушения, передают николаевские журналисты

Об этом сообщает николаевское издание "Новости-N " со ссылкой на источник в полиции.

Журналисты отмечают, что VIP-палата на первом этаже больницы, в которой последние недели находился Михаил Титов, пуста.

Источник в полиции рассказал изданию, что Титов- "Мультик" покинул больницу ночью 21 мая в сопровождении многочисленной охраны. Куда именно уехал Титов, пока не известно.

Также журналисты узнали, что накануне "Мультика" выписали из больницы.

Напомним, 6 апреля в городе Николаев во дворе офисного центра "Техноконтракт" состоялась перестрелка, в результате которой Михаил Титов, известный как "Мультик", получил пулевое ранение шеи и челюсти.

Полиция установила, что стреляли из технического этажа дома напротив из охотничьего карабина "Сайга" (гражданская версия АКМ)

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