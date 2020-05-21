В мире за сутки еще 100 тыс. человек заболели коронавирусом

21 мая, 2020, 08:27

По состоянию на утро четверга, 21 мая, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 328 169 человек

Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 93 439 человек, Великобритании - 35 786, в Италии - 32 330, Франции - 28 135 и в Испании - 27 888, Бразилии - 18 859. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1551853) Россия (308705), Бразилия (291 579), Великобритания (249 619), Испания (232 555), Италия (227 364), Франция (181 700), Германия (178 473) и Турция (152587).

В то же время выздоровели 1 897 466 человек. Всего в мире 4 999 981 инфицированных. За сутки еще 100 тыс. человек заболели коронавирусом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .