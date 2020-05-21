В мире резко выросли цены на железную руду: для Украины это - хорошо

21 мая, 2020, 16:41

Цены на железную руду выросли до максимума за семь месяцев на фоне резкого сокращения поставок из Бразилии

Об этом пишет НВ со ссылкой на Интерфакс-Украина .

Фьючерсы на железную руду с 62% содержанием железа в Даляньский сырьевой бирже подорожали на 10% до $ 107 / т, что является максимумом с октября 2019 года.

Поставки железной руды из Бразилии в мае упали почти на четверть из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, которая в этой стране является одной из самых тяжелых в мире.

Бразильская Vale, крупнейший мировой производитель железной руды, в апреле объявила, что из-за пандемии ее добыча в этом году будет примерно на 40 млн т меньше, чем ожидалось, и составит 345-370 млн т.

Для сравнения: в 2019 году производство железной руды в Бразилии в целом составило 480 млн т, что соответствует примерно 20% глобальной добычи.

С начала апреля железная руда подорожала на 20%. Повышение цен также показывает, что восстановление экономической активности в Китае набирает активности после спада в первые месяцы текущего года из-за коронавируса.

Рост цен на железную руду будет давить на прибыли производителей стали по всему миру, но повысит доходы добывающих компаний.

По итогам 2019 года экспорт руды и железорудных концентратов из Украины вырос на 18,5%, до $ 3,4 млрд, по данным Государственной таможенной службы.

Металлургические компании Украины в 2019 году продали более трети железной руды в Китай (34,4%). На втором месте по объемам экспорта - Польша (12,7%), а на третьем - Чехия (10,3%).