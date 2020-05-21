В МИД сообщили о возможности для украинцев вылететь из Вены 25 мая
Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба.
"Рейс Киев-Вена и Вена-Киев поступил в онлайн-продажу на сайте МАУ. Вылет из Вены 25 мая в 10:40. Стоимость билета - от € 207", - говорится в сообщении.
Ранее украинский посол информировал о подготовке эвакуационного рейса Вена-Киев и Киев-Вена. Список таких рейсов должен быть утвержден Мининфраструктуры Украины.
Также Щерба отметил, что к нему обращались люди, которым важно взять с собой на самолет собаку или кота.
"Пишите на этот email. Говорят, что вопрос быстро решается. ￼fly2home@flyuia.com", - написал Щерба.
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