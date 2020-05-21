В МИД сообщили о возможности для украинцев вылететь из Вены 25 мая

21 мая, 2020, 15:48

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" осуществит 25 мая эвакуационный рейс по маршруту Киев-Вена-Киев, билет будет стоить от € 207

Об этом сообщил в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"Рейс Киев-Вена и Вена-Киев поступил в онлайн-продажу на сайте МАУ. Вылет из Вены 25 мая в 10:40. Стоимость билета - от € 207", - говорится в сообщении.

Ранее украинский посол информировал о подготовке эвакуационного рейса Вена-Киев и Киев-Вена. Список таких рейсов должен быть утвержден Мининфраструктуры Украины.

Также Щерба отметил, что к нему обращались люди, которым важно взять с собой на самолет собаку или кота.

"Пишите на этот email. Говорят, что вопрос быстро решается. ￼fly2home@flyuia.com", - написал Щерба.

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