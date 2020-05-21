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Espreso.tvОбществоВ Киеве возобновили поставки горячей воды в 1,2 тыс. домов

В Киеве возобновили поставки горячей воды в 1,2 тыс. домов


фото: 1news
В Киеве после гидравлических испытаний возобновили поставки горячей воды в более 1,2 тыс. домов

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В более 1200 жилых домов вернули горячую воду после гидравлических испытаний тепловых сетей в Киеве раньше двухнедельного срока. В период с 12 мая аварийные бригады "Киевтеплоэнерго", которые работают в круглосуточном режиме, устранили более 100 повреждений трубопроводов", - говорится в сообщении.

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, сейчас уже выполнена большая часть работ первой очереди на малых котельных и ТЭЦ-6.

"Уже через несколько дней жители Троещины, Лесного массива, Воскресенки, Оболони, Виноградаря и Отрадного будут снова с горячей водой. Сейчас уже восстановили горячую воду в 1200 домов", - отметил Пантелеев.

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