В Киеве возобновили поставки горячей воды в 1,2 тыс. домов

21 мая, 2020, 17:15

В Киеве после гидравлических испытаний возобновили поставки горячей воды в более 1,2 тыс. домов

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В более 1200 жилых домов вернули горячую воду после гидравлических испытаний тепловых сетей в Киеве раньше двухнедельного срока. В период с 12 мая аварийные бригады "Киевтеплоэнерго", которые работают в круглосуточном режиме, устранили более 100 повреждений трубопроводов", - говорится в сообщении.

По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, сейчас уже выполнена большая часть работ первой очереди на малых котельных и ТЭЦ-6.

"Уже через несколько дней жители Троещины, Лесного массива, Воскресенки, Оболони, Виноградаря и Отрадного будут снова с горячей водой. Сейчас уже восстановили горячую воду в 1200 домов", - отметил Пантелеев.

Напомним, с 12 мая в Киеве начали проведение гидравлических испытаний теплосетей, чтобы подготовить их к следующему отопительному сезону.

В Киеве в связи с проведением гидравлических испытаний теплосетей отключили горячую воду на 14 дней в 2,6 тыс. домов.

Вторая очередь гидравлических испытаний теплосетей в Киеве началась 19 мая.

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