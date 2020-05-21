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Espreso.tvОбществоВ Киеве под плиты провалился автомобиль

В Киеве под плиты провалился автомобиль

В Киеве, в Оболонском районе, на улице Зои Гайдай образовался провал, в него упал автомобиль

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В этой яме оказался припаркованный Renault Duster. Водитель вызвал полицию и другие службы для того, чтобы извлечь авто и ликвидировать последствия этой дорожной аварии.

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