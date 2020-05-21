В Киеве под плиты провалился автомобиль
21 мая, 2020, 18:44
В Киеве, в Оболонском районе, на улице Зои Гайдай образовался провал, в него упал автомобиль
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В этой яме оказался припаркованный Renault Duster. Водитель вызвал полицию и другие службы для того, чтобы извлечь авто и ликвидировать последствия этой дорожной аварии.
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