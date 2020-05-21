В Киеве наземный транспорт заработает с 23 мая, - Кличко

Пр этом сказал мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает Еспресо.TV .

"С 23 мая в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт: автобусы трамваи, троллейбусы. С 25 мая будет восстановлена работа метрополитена", - сказал мэр.

Он отметил, что с 23 мая начнут работу магазины площадью до 1000 кв м. Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах, на придомовых территориях.

С 25 мая откроются промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки.

"Решение, о дате открытия крупных торговых центров мы примем отдельно - после того, как метро возобновит свою работу", - сказал Кличко.

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