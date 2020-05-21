В Киеве микроавтобус сбил женщину, пострадавшую госпитализировали

21 мая, 2020, 12:54

В Киеве, в Деснянском районе произошло ДТП, в котором пострадала женщина

Об этом сообщают Вартови Еспресо .

"Микроавтобус Ford Transit двигался по проспекту Ватутина-Шухевича от Керченской площади в направлении Братиславской. По предварительным данным, светофор в момент аварии не работал. По словам свидетелей женщина перешла часть проспекта, а именно поток транспорта в направлении Почайны и остановилась на разделительной полосе, а потом резко вышла на дорогу и у водителя не было возможности избежать наезда ", - отметили Вартови Еспресо.

Отмечается, что пострадавшей на вид около 50 лет. Ее госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу.

На месте работают патрульные полицейские, которые ожидают прибытия следственно-оперативной группы, сотрудники которой и должны установить степень вины каждого из участников ДТП.