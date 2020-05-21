В Киеве количество новых случаев коронавируса возросло до 65 в сутки, - Кличко

Об этом киевский городской глава Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .

"Количество жителей Киева, в которых за минувшие сутки подтвердили заболевания коронавирусом, увеличилось на 65 человек. Среди них - 7 медиков", - отметил Кличко.

За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли три человека. Всего за весь период - 57 летальных случаев.

На сегодня в столице уже 2475 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

заболели:

43 женщины в возрасте от 18 до 89 лет

19 мужчин от 19 до 82 лет

2 девочки в возрасте 5 и 7 лет и 1 парень, которому 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев за минувшие сутки обнаружили снова в Дарницком районе - 10 больных. В Святошинском - тоже 10. И в Голосеевском районе - 9 случаев заболевания.

Выздоровели за сутки 9 человек. Всего коронавирус преодолели 315 жителей столицы.