В Хмельницкой области из-за оползня один человек погиб, еще один - пострадал

21 мая, 2020, 20:03

В Хмельницкой области из-за оползня канализационного коллектора один человек погиб, а еще один - пострадал

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что одного человека спасли и передали работникам скорой медицинской помощи. У второго медики констатировали смерть.

"21 мая в 16:21 в пгт. Староконстантинов, во время проведения ремонтных работ канализационного коллектора произошел оползень, в результате чего под завалом оказалось 2 человека, которых спасатели ГСЧС подняли на поверхность. Один человек спасен и передан сотрудникам СМП. Второму лицу были проведены реанимационные мероприятия (результата не дали). Работниками СМП констатирована смерть ", - говорится в сообщении.

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