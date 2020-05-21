В Харькове зафиксировали случай малярии у студента
21 мая, 2020, 15:13
В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии, студент, которому 20 лет, приехал в Украину 3 сентября 2019 года
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.
"16 мая молодого человека госпитализировали с диагнозом малярия. По месту жительства больного провели эпидемиологическое и энтомологические обследования. В связи с отсутствием сейчас генерации малярийных комаров, малярийный сезон в Харькове не начался", - заявивлы в ЦОС.
Первые симптомы (слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37 С.) появились еще 9 мая, но он обратился в больницу только через 6 дней.
Во время лабораторного исследования у молодого человека обнаружили возбудители малярии P.vivax и P.оvale (возбудители малярии такого типа могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет).
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