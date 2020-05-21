В Харькове создают огромную вышиванку на центральной площади

21 мая, 2020, 23:21

В центре Харькова местные жители и волонтеры начали разрисовать площадь узорами огромной вышиванки

Об этом сообщает BBC News Украина.

Участники готовились к акции больше недели: собирали средства на краски разных цветов и кисточки. Для создания вышивки выбрали традиционный для Слобожанщины растительный орнамент. По замыслу активистов, вышивка растянется вдоль площади.

Создатели вышиванки задумали нарисовать такой узор, который можно было бы увидеть из космоса.

Кроме организаторов к акции могли присоединиться все желающие.

Напомним, ежегодно в третий четверг мая в мире отмечают День вышиванки.

Фото: Антон Авижас, www.bbc.com

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb