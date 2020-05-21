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Espreso.tvОбществоВ Харькове на проспекте Григоренко второй день подряд обливают краской бюст Жукову

В Харькове на проспекте Григоренко второй день подряд обливают краской бюст Жукову


фото: Фрайкор
Второй раз за двое суток неизвестные облили краской бюст маршала Жукова на переименованном проспекте генерала Петра Григоренко

Об этом подтвердила глава администрации Немышлянская района Татьяна Топчий " Общественном ".

"Это было в полночь. Патрульная полиция заметила, что он (бюст, - Ред.) Был в очередной раз облит краской. Сегодня ночью выезжала следственная группа и сегодня утром работает следственная группа. Разбираемся, выясняем, ищем свидетелей. Вытираем, моем" - сказала Топчий.

Как сообщили в полиции, правоохранители изъяли разбитую стеклянную банку с остатками краски. Информацию об инциденте внесли в Единый учета. Решается вопрос о квалификации события в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

19 мая стало известно, что ночью двое неизвестных облили краской памятник и бросили банку. На этот звук среагировал дежурный администрации. Догнать неизвестных ему не удалось.

Фото - "фрайкора":

Напомним, бюст советскому генералу Георгию Жукову стал предметом споров в Харькове.

2 июня 2019 активисты снесли памятнику маршалу Жукову во время пикетирования съезда партии "Доверяй делам».

Тогда пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила позицию по сносу памятника Жукову в Харькове . Она указала, что власти Харькова "выяснить эту правовую коллизию".

В Институте нацпамяти заявили о отсутствие любой правовой коллизии с демонтажем в Харькове памятника маршалу СССР Георгию Жукову, о которой от имени президента заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель

Позже бюст восстановили по инициативе местных властей - мэра Харькова Геннадия Кернеса.

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