В Евросоюзе призвали Россию прекратить подпитывание конфликта на Донбассе

21 мая, 2020, 21:00

Евросоюз поддерживает политическое урегулирование конфликта на Донбассе, которое должно включать соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ

Об этом говорится в заявлении ЕС о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенной во время онлайн-заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене у, сообщает Укринформ .

"Мы полностью поддерживаем усилия Трехсторонней контактной группы и Нормандского формата в работе по достижению устойчивого политического урегулирования конфликта, при полном соблюдении суверенитета, единства, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - говорится в заявлении.

В Евросоюзе призвали стороны принять необходимые шаги для добросовестной имплементации согласованных выводов саммита "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

"В этом контексте ЕС положительно оценивает конструктивный подход, который проявляет Украина, и призывает Россию действовать так же, в том числе в рамках ТКГ", - отмечается в заявлении.

Также было отмечено, что ЕС остается непреклонным в своем призыве ко всем сторонам быстро и полностью реализовать Минские договоренности с целью достижения устойчивого политического урегулирования конфликта.

"Мы призываем Россию взять на себя полную ответственность по этому поводу, а также использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для выполнения Минских обязательств в полном объеме. Уважение к этим принципам и обязательствам должно быть восстановлено. Мы в очередной раз призываем Россию немедленно прекратить подпитывание конфликта путем предоставления финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям. Также мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и военнослужащих в районах, что контролируют поддерживаемые Россией вооруженные формирования", - заявили в ЕС.