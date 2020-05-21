Украинского политзаключенного в РФ Дудку перевели из медчасти в колонию, несмотря на плохое состояние здоровья

21 мая, 2020, 15:34

Незаконно удерживаемого Россией украинского политзаключенного Владимира Дудку перевели в исправительную колонию из медицинской части, несмотря на его нестабильное состояние здоровья

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале .

"Украинского политзаключенного Владимира Дудку переместили из медицинской части в исправительную колонию, несмотря на то, что состояние его здоровья остается крайне нестабильным", - отметила Денисова.

Она зазначиала, что Дудка продолжает жаловаться на сильные головные боли, повышенное давление, боли в желудке, и сыпь по всему телу. В колонии, где незаконно удерживается украинец, отсутствуют какие-либо препараты для его лечения.

По словам Денисовой, родным политзаключенного сих пор не сообщили рекомендации врача и установленный диагноз, чтобы передать необходимые медикаменты.

"Владимир Дудка находится в группе риска по заболеванию коронавирусной инфекцией COVID-19, а затем его перевод в бараки подвергает опасности жизни гражданина Украины", - сообщила она.

Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой принять меры для уведомления Дудке и его родственникам установленного диагноза, а также способствовать надлежащему медико-санитарному обеспечению политзаключенного.

"Также требую предоставить качественную врачебную помощь украинскому политзаключенному в соответствии с положениями Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН, и Федеральным законом РФ", - добавила она.

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