Украина впервые импортировала из США нефть WTI, - Одесский морской порт

21 мая, 2020, 18:16

В Украину из США впервые завезли партию нефти West Texas Intermediate (WTI), сырье которой используется в основном для производства бензина

Об этом сообщает администрация Одесского морского порта.

"Поздно вечером 20.05.2020 г.. был заведен в Нефтяная гавань и поставлен к причалу 2-н танкер UMLMA (L = 244 m, флаг Катара), который доставил в Украину 76 тыс. 430 тонн нефти, добываемой на американском континенте. Порт отправки - NEDERLAND TEXAS. в роли продавца и фрахтователя судна выступила транснациональная нефтегазовая компания ВР ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сырье закуплено для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Сообщается, что по словам специалистов, в отличие от предыдущих танкеров, которые привозили нефть сорта Bakken, на т / х UMLMA в Украине впервые завезена партия так называемой "легкой техасской" нефти - West Texas Intermediate (WTI). Сырье этой марки используется в основном для производства бензина.



На нефть сорта WTI и подобные ей сорта традиционно высокий спрос в США и Китае.

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