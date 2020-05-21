Украина впервые импортировала из США нефть WTI, - Одесский морской порт
Об этом сообщает администрация Одесского морского порта.
"Поздно вечером 20.05.2020 г.. был заведен в Нефтяная гавань и поставлен к причалу 2-н танкер UMLMA (L = 244 m, флаг Катара), который доставил в Украину 76 тыс. 430 тонн нефти, добываемой на американском континенте. Порт отправки - NEDERLAND TEXAS. в роли продавца и фрахтователя судна выступила транснациональная нефтегазовая компания ВР ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сырье закуплено для нужд Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
Сообщается, что по словам специалистов, в отличие от предыдущих танкеров, которые привозили нефть сорта Bakken, на т / х UMLMA в Украине впервые завезена партия так называемой "легкой техасской" нефти - West Texas Intermediate (WTI). Сырье этой марки используется в основном для производства бензина.
На нефть сорта WTI и подобные ей сорта традиционно высокий спрос в США и Китае.
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