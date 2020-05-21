Убийство Старицкого: прокуратура просит суд вернуть Кожару в СИЗО, - СМИ
21 мая, 2020, 19:42
Прокуратура Киевской области подала в суд жалобу, в которой просит о содержании бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары под стражей без возможности внесения залога
Об этом сообщает Радио Свобода .
В комментарии прокуратура сообщила, что 21 мая подали в суд апелляционную жалобу, в которой просят о содержании Кожары под стражей без возможности внесения залога.
- Напомним, 21 февраля в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары нашли застреленным бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого.
- 22 февраля полиция переквалифицировала дело о смерти бывшего руководителя телеканала "Интер" Сергея Старицкого в доме экс-главы МИД Леонида Кожары с самоубийства на умышленное убийство.
- 27 февраля журналист Егор Чечеринда заявил, что на семью убитого стремятся выйти неизвестные лица, которые предлагают $ 1 млн за то, чтобы близкие официально отказались от любых претензий к эксминистру МИД Кожаре.
- 4 марта в доме Кожары провели следственный эксперимент .
- 25 марта полиция по подозрению в умышленном убийстве задержала экс-главу МИД Леонида Кожару.
- 1 апреля адвокаты экс-министр иностранных дел Леонида Кожары подали апелляционную жалобу на решение Шевченковского суда Киева о содержании экс-министра Леонида Кожары под стражей.
- 18 мая суд уменьшил сумму залога до 2,1 млн грн.
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Кожара вышел из СИЗО после внесения всей суммы залога.
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