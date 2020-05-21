Тропический шторм в Индии разрушил тысячи домов, погибли десятки людей

21 мая, 2020, 10:59

Тропический циклон "Амфан" обрушился на восточную Индию и Бангладеш, унеся жизни по меньшей мере 20 человек

Об этом сообщает Aljazeera.

Основной удар принял на себя восточно-индийский штат Западная Бенгалия. Главный министр штата Мамата Банерджи сказал, что циклон унес жизни минимум 12 человек, два района штата были практически полностью разрушены.

"Район за районом были опустошены. Коммуникации разрушены", - сказал Банерджи, добавив, что государственные власти недооценили жестокость шторма.

Сообщается, что сила ветра достигала 170 км/ч. Стихия громила деревья, электрические опоры, стены и крыши домов.

В соседней Бангладеш сообщили о 8 погибших, среди них - пятилетний мальчик и 75-летний мужчина.

Полностью оценить ущерб власти пока не могут. Отмечается, что наиболее тревожной остается ситуация в Сундарбане - крупнейшем в мире регионе мангровых лесов, известном также популяцией бенгальских тигров, которые находятся под угрозой исчезновения. Объект внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

"У нас до сих пор нет точной картины ущерба. Мы особенно обеспокоены некоторыми дикими животными. Их могло смыть во время шторма во время прилива", - отмечают представители власти.

Как рассказал младший министр по борьбе со стихийными бедствиями Бангладеш Энамур Рахман, в ожидании циклона власти эвакуировали около 2,4 млн человек. Восточно-индийские штаты Западная Бенгалия и Одиши эвакуировали более 650 тыс. человек.

Бенгальский залив ежегодно подвергается атакам циклонов. "Амфан" был первым "суперциклоном", образовавшимся над заливом с 1999 года. Последний раз аналогичный шторм в индийском штате Одиши унес жизни почти 10 тыс. человек. С тех пор в течение 8 лет от тайфунов, торнадо и наводнений в Бангладеш погибли 139 тыс. человек.

О приближении к берегам Индии и Бангладеш циклона "Амфан" сообщалось два дня назад. Климатологи называли шторм одним из сильнейших за десятилетие. При этом первоначально ожидалось, что порывы ветра будут достигать 240 км / ч с увеличением до 265 км / ч.