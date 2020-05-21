Трамп намерен вывести США из Договора об открытом небе, - NYT
Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает американская газета The New York Times .
По словам собеседников издания, уже в пятницу американский президент может сообщить российским властям о выходе США из Договора об открытом небе. Официально в Белом доме эту информацию не комментируют.
Отмечается, что выход Вашингтона из договора может свидетельствовать о намерении американских властей отказаться от продолжения до 2021 года Договора о сокращении стратегических наступательных вооружениях.
Отметим, Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Договор был разработан при активном участии Москвы.
Напомним, в октябре источники в Белом доме сообщили, что Трамп подписал документ о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора об открытом небе . Однако окончательного решения в Белом доме тогда так и не приняли.
Кроме того, в связи с возможными планами США выйти из Договора по открытому небу глава комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгель направил письмо с протестом советнику президента по нацбезопасности. Энгель подчеркивал, что выход США из договора будет полезным только для России, а также повредит партнерам и их интересам в сфере национальной безопасности.
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