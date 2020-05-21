Трамп намерен вывести США из Договора об открытом небе, - NYT

21 мая, 2020, 18:34

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен объявить о выходе Вашингтона из Договора об открытом небе

Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает американская газета The New York Times .

По словам собеседников издания, уже в пятницу американский президент может сообщить российским властям о выходе США из Договора об открытом небе. Официально в Белом доме эту информацию не комментируют.

Отмечается, что выход Вашингтона из договора может свидетельствовать о намерении американских властей отказаться от продолжения до 2021 года Договора о сокращении стратегических наступательных вооружениях.

Отметим, Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Договор был разработан при активном участии Москвы.

Напомним, в октябре источники в Белом доме сообщили, что Трамп подписал документ о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора об открытом небе . Однако окончательного решения в Белом доме тогда так и не приняли.

Кроме того, в связи с возможными планами США выйти из Договора по открытому небу глава комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгель направил письмо с протестом советнику президента по нацбезопасности. Энгель подчеркивал, что выход США из договора будет полезным только для России, а также повредит партнерам и их интересам в сфере национальной безопасности.